Miguel Albuquerque anuncia amanhã medidas de apoio às famílias e empresas madeirenses

O presidente do Governo Regional anuncia amanhã, 22 de Março, pelas 19 horas, o primeiro conjunto de medidas extraordinárias de apoio às empresas e às famílias madeirenses e porto-santenses, no âmbito do plano de contingência e resposta ao surto do COVID-19 na Região Autónoma da Madeira.

Recorde-se que Miguel Albuquerque anunciara que o Executivo madeirense estava a preparar um programa de medidas para ajudar as empresas e as famílias a combater a crise provocada pelo surto do COVID-2019, medidas que serão agora apresentadas.

O líder do Governo Regional reuniu-se na quarta-feira com membros do seu Executivo, com vista à preparação de um conjunto de medidas nas áreas económicas e sociais, de apoio às empresas e às famílias madeirenses e porto-santenses, de modo a complementar as propostas que vêm sendo anunciadas no âmbito do plano de mitigação do coronavírus.

Na altura, foi feito um primeiro balanço sobre as medidas já introduzidas, colocando o foco no que será necessário fazer para alavancar a economia e garantir direitos sociais, de modo a, tanto quanto possível, diminuir o impacto do coronavírus, e da crise por ele suscitada, na economia madeirense e em toda a população.

Segundo nota da presidência do Governo enviada à redacção, trata-se de medidas que “vão ao encontro de algumas das propostas também sugeridas por empresários das diversas áreas, mas igualmente por diversos sectores da Sociedade, na sequência de contactos estabelecidos pelos membros do Governo Regional com a Banca, com a ACIF e com outras entidades”.

A comunicação aos madeirenses e porto-santenses será feita através de vídeo conferência.