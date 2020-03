Metade dos infectados já se encontra em casa

Metade dos cidadãos infectados com o novo coronavírus na Região (oito) já se encontram a cumprir o isolamento em casa, adiantou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, na conferência de imprensa de balanço à situação do Covid-19. Isto num dia em que foram anunciados mais quatro casos, que elevam para 16 o número de análises positivas na Madeira.

Bruna Gouveia revelou, por outro lado, que três dos doentes que se encontram internados na unidade de isolamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça deverão ainda hoje continuar o isolamento nos seus domicílios. Refira-se que todos estes doentes se encontram estáveis e nenhum deles teve necessidade de recorrer aos cuidados intensivos.

Entre os novos casos, há a referir a primeira situação de transmissão local, de um indivíduo que esteve em contacto com outro, residente na Madeira, que terá contraído a doença em Espanha. De resto, são 12 os doentes com residência na Madeira, enquanto os outros quatro são os já referidos turistas de nacionalidade holandesa.

Quanto à proveniência dos casos positivos, além dos quatro turistas da Holanda, três são dos Emirados Árabes Unidos, um do Reino Unido, um de Espanha e os restantes de Portugal Continental.

Refira-se que entre os casos positivos há dez mulheres e seis homens, sendo de destacar o surgimento de três infectados com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos e um com idade entre os 50 e os 59 anos. Existem ainda oito infectados na faixa etária entre os 60 e 69 anos e, finalmente, quatro entre os 70 e os 79 anos.

De um total de 94 casos suspeitos, 78 resultados negativos, numa situação global em que há 809 contactos em vigilância activa - entre os quais 19 profissionais de saúde - e 1.678 em auto vigilância, com acompanhamento à distância pelas autoridades de saúde dos respectivos concelhos.

Nota ainda para haver 163 passageiros que regressaram recentemente à Madeira a cumprirem quarentena nas unidades hoteleiras que constam deste plano, 12 no Hotel Praia Dourada, no Porto Santo, e 141 na Quinta do Lorde.

Quanto à Linha SRS24, até às 15 horas de hoje foram reportadas 67 chamados, num somatório que agora total 3.642.

Referência ainda, no que diz respeito a números, para os cerca de 300 turistas que ainda continuam na Madeira, aguardando o respectivo repatriamento.

Nota importante para o facto de não ter sido confirmada nenhuma situação de violação da quarentena por parte dos cidadãos infectados com o Covid-19 na Madeira.