Mesa da Secção das Indústrias Alimentares da ACIF tomou posse

Tomou posse esta quarta-feira a Mesa da Secção das Indústrias Alimentares da ACIF para o triénio 2020-2023, a qual é presidida por Ricardo Adão, da empresa Ilhopan, acompanhado por Nuno Freitas, da Empresa de Cervejas da Madeira e por Luís Camacho, da empresa V. Melim.

A nova Mesa da Secção das Indústrias Alimentares da ACIF-CCIM surgiu da necessidade que estas empresas sentiram de acentuar o foco sobre as dificuldades que enfrentam, nomeadamente no que concerne na obtenção de condições de competitividade nos produtos madeirenses face aos seus concorrentes.

As empresas regionais deste sector já exportam para vários pontos do mundo e concorrem num mercado global agressivo, sendo fundamental a existências de apoios adicionais, no sentido de minimizar os factores penalizadores que a insularidade representa para estas indústrias.

A Mesa pretende conversar com o Governo Regional, nomeadamente sobre os apoios ao transporte, tanto na exportação como na importação, visto que muitas das matérias-primas vêm de fora da Região.

De igual modo, pretendem abordar os responsáveis regionais no intuito de promover a evolução da marca ‘Produto Madeira’ e a sua valorização e distinção, relativamente aos restantes produtos congéneres.