“Mercado em Casa” chega a pessoas portadoras de deficiência

A Câmara Municipal do Funchal alarga, a partir desta semana, o “Mercado em Casa” a pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade. A iniciativa foi criada com o intuito de combater o isolamento dos idosos do concelho, assegurando a entrega de bens essenciais como fruta e legumes, com recurso à frota de viaturas municipal, mas chegará agora a ainda mais famílias que dela necessitem, promovendo a inclusão das pessoas com deficiência.

O Presidente Miguel Silva Gouveia enaltece, desde logo, “o entusiasmo e o reconhecimento com que esta iniciativa tem sido recebida pelos idosos do concelho e pelas suas famílias ao longo das últimas duas semanas, período no qual já fizemos cerca de 70 entregas em casa das pessoas.”

“A mais-valia para a comunidade tem sido bastante evidente, pelo que avançaremos agora para o apoio a outra franja vulnerável da população, ainda mais nas circunstâncias em que vivemos, nomeadamente cidadãos cujas circunstâncias limitam as deslocações físicas ao exterior e que também fazem parte dos grupos de risco. Desta forma, continuaremos igualmente a apoiar os nossos comerciantes, de forma a escoar as frutas e os legumes frescos regionais, a partir dos espaços que continuam abertos nos nossos mercados.”

A iniciativa “Mercado em Casa” assegura o transporte gratuito pelo Município de bens alimentares, nomeadamente frutas e legumes, que são adquiridos aos comerciantes dos Mercados Municipais. As equipas de entrega são compostas por um funcionário municipal e por um comerciante dos mercados, sendo que o pagamento é feito no ato da entrega, ao comerciante que acompanha o motorista. Os preços praticados são os mesmos de venda nos Mercados Municipais e são confirmados a quem fizer a encomenda, antes da entrega.

São abrangidos por este serviço de entregas gratuitas os idosos residentes no concelho do Funchal (a partir dos 65 anos), as pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade de qualquer idade, e os agregados familiares onde estes estejam inseridos. As encomendas podem ser feitas de segunda-feira a sábado (nesta semana da Páscoa só até quinta-feira) pelo telefone 291 214 083, no período das 9h às 12h, ou através do email [email protected], por exemplo, no caso de a encomenda ser feita por terceiros. No acto da encomenda, quem fizer o pedido tem de indicar nome completo, idade, morada exacta, contacto telefónico e NIF.

As entregas são feitas diariamente, por ordem de chegada, até às 13h, e ainda que tal fique sujeito ao número de pedidos, tem sido possível entregar as encomendas em casa das pessoas no próprio dia. O fornecimento dos produtos é assegurado pelos comerciantes no activo, de forma rotativa.