O Deputado Municipal Independente na Assembleia Municipal do Funchal, Orlando Fernandes, congratula-se pelo início do processo de classificação do Mercado dos Lavradores do Funchal, como Imóvel de Interesse Público, publicado hoje no JORAM (Anúncio nº. 3/2020 da Secretaria Regional do Turismo e Cultura) que permite “salvaguardar o imóvel” e toda a “zona circundante”.

O deputado relembra que requereu, a 20 de Março de 2019, à Direcção Regional da Cultura, que procedesse à classificação Mercado dos Lavradores do Funchal, agora iniciada e anunciada para salvaguarda de um “imóvel de relevante interesse arquitectónico da cidade do Funchal”.

Inaugurado a 24 de Novembro de 1940, e projectado pelo arquitecto Edmundo Tavares, o Mercado dos Lavradores é um edifício emblemático do Modernismo Português na cidade do Funchal que apresenta características da arquitectura do Estado Novo.

Foi, na altura, uma resposta à mudança feita pelo então Presidente da CMF, Dr. Fernão de Ornelas, que apontou este espaço como polo abastecedor da cidade. Ornamentam a fachada e a peixaria grandes painéis de azulejos da Faiança Batistini de Maria de Portugal, datados de 1940, e pintados com temas regionais, pelo pintor João Rosa Rodrigues.

A publicação no JORAM vem salvaguardar mais um imóvel do Funchal e da Madeira que fica sujeita a parecer técnico da Direcção Regional da Cultura para qualquer obra de intervenção/transformação no Mercado dos Lavradores.