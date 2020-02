O Mercado de Automóveis Usados regressa ao Madeira Tecnopolo, de 4 a 8 de Março, entre as 10 horas e as 22h30, e conta com viaturas de várias marcas e modelos. Esta é uma iniciativa da ACIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira.

Empresas participantes

SF Auto

Solauto

Autocrescente

Funchalmotors

Mantão Automóveis

Eco Car

Carxop

VirtualCar

Madeira Motores