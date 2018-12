Mercado da Ribeira Brava promete ser de arromba

O mercado da Ribeira Brava já cumpre a tradição desde as 7 horas da manhã. Desde produtos da época como licores, frutos, legumes e outros artigos artesanais tudo é atractivo para visitar a vila esta noite.

Com animação a partir das 18h30, serão vários os grupos municipais em palco até à hora que Miro Freitas promete fazer as delícias do público com a sua banda.

Pela noite dentro será Nélio Fabricio e o Café do Teatro a animar as milhares de pessoas aguardadas neste evento a exemplo do ano transacto deverá encher a frente mar da Ribeira Brava.

Esta é uma aposta da Câmara Municipal da Ribeira Brava na promoção do comércio e da economia do concelho.

Eis o programa da festa:

Banda Municipal da Ribeira Brava

Grupo Folclórico da CP da Ribeira Brava

Grupo Coral da USRB

Grupo Alegria de conhecer Viver

Grupo Coral Infantil da Ribeira Brava

Grupo de Cantares da CP da Serra de Água

Júlia Ochoa

Miro Freitas

Nélio Fabrício