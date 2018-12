Mercadinho do Porto Santo é “elemento de atracção turística”

O Mercadinho de Natal do Porto Santo arrancou, ao início desta noite de sexta-feira, no Largo das Palmeiras.

Na edição de 2018, a Câmara Municipal (entidade organizadora do evento) convidou a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, para participar no certame. “Acho uma excelente iniciativa e devo dar os parabéns à Câmara Municipal”, afirmou a governante ao DIÁRIO.

Paula Cabaço sublinhou que “é uma oportunidade para os artesãos comercializarem os seus produtos, e assim, dinamizar a economia local”.

Por outro lado realçou que “é sem dúvida um elemento de atracção turística”. “Quem visita a ilha é isto quer ver os produtos únicos, diferentes e autênticos e é tudo isto que neste mercadinho de Natal”, enfatizou Paula Cabaço.

Por seu turno, Idalino Vasconcelos disse que este evento cultural “serve para apresentar o nosso artesanato local, bem como muitos produtos agrícolas”.

“Este evento que tem vindo a ganhar dimensão ao longo dos anos e o objectivo é fazer crescer este certame, para assim divulgar cada vez mais o nosso património gastronómico e cultural”, acrescentou o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.

O certame conta com a participação de vários grupos recreativos e culturais da Ilha Dourada, que vão animar até sábado o Largo das Palmeiras.

Refira-se que, ainda no âmbito das festividades alusivas à quadra natalícia, Paula Cabaço marca presença, neste sábado, dia 22 de Dezembro, pelas 6 horas da manhã, na Missa do Parto que terá lugar na Igreja de Nossa Senhora da Piedade.