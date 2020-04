Nestes dias de menos movimento de trânsito, também nas principais estradas da Região como é o caso da Estrada Monumental, no Funchal, há quem aproveite o ‘caminho livre’ para mostrar habilidades. Foi o caso deste motociclista que neste final de tarde acelerou a adrenalina fazendo o chamado ‘cavalinho’ perante as dezenas de transeuntes que exercitavam as pernas junto à ciclovia. Fica uma amostra do arrojo do motociclista.