Menos ovos, menos peixe e mais carnes vermelhas

Entre Janeiro e Setembro de 2018, a produção de ovos rondou os 13,3 milhões de unidades, diminuindo 27,4% em termos homólogos. Por sua vez, o abate de frango decresceu 1,8% face aos primeiros nove meses do ano anterior, totalizando 2 405,5 toneladas. A quebra (-17,7%) verificada na produção de ovos entre julho a setembro, contribuiu para a redução observada em termos acumulados. No que respeita ao abate de frango, os valores do 3.º trimestre de 2018 foram semelhantes ao do período homólogo, observando-se uma variação negativa muito ligeira (-0,1%).

No que respeita ao gado abatido, o mesmo atingiu as 691,6 toneladas, constatando-se no período em referência, um aumento homólogo de 2,8%. Esta variação é justificada pelo incremento verificado quer no abate de bovinos (+2,5%), quer no de suínos (+8,5%). No 3.º trimestre de 2018, em termos homólogos, o gado abatido cresceu 6,4%.

No domínio da pesca, o acumulado dos primeiros nove meses de 2018 aponta para 5,6 mil toneladas de pescado capturado, que se traduziram num valor de primeira venda de 14,8 milhões de euros, significando reduções homólogas de 18,7% e de 18,9%, respectivamente.

De referir ainda que o crescimento (+20,4%) verificado no 3.º trimestre de 2018 ao nível da quantidade capturada de pescado foi insuficiente para compensar a quebra registada nos trimestres anteriores, sendo que no referido trimestre o valor de primeira venda caiu 5,8%.