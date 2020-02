Mel-de-cana biológico da Fábrica do Ribeiro Seco premiado ‘Sabor do Ano 2019’

O mel-de-cana biológico da Fábrica do Ribeiro Sêco de V. Melim, Lda, acaba de ser premiado na categoria de ‘Sabor do Ano 2019’.

Produzido exclusivamente por esta fábrica situada no Funchal, a ideia é oferecer um produto mais sustentável para o meio ambiente e saudável para os seus consumidores.

De acordo com os responsáveis da V. Melim, Lda, a cana-de-açúcar utilizada neste processo é proveniente de agricultura biológica, onde foram utilizados métodos de cultivo que preservam o solo, o meio ambiente e a biodiversidade. O processo de cultivo da cana e da produção do mel são “controlados e certificados por uma entidade independente, que atesta a valorização das boas práticas ambientais durante todo o processo de produção”, refere nota da empresa.

Com um sabor “único e inconfundíve”, o mel-de-cana biológico é um produto 100% natural, sem aditivos, corantes ou conservantes, que se extrai do sumo de cana-de-açúcar biológica – guarapa, através de moinhos conhecidos por engenhos, procedendo-se depois à filtração e cozedura, que garantem o rigor do processo de aprimoramento do produto.

Para além de ser utilizado no fabrico do bolo e da broa de mel-de-cana, é uma “alternativa saudável ao açúcar refinado, sendo ideal como seu substituto na doçaria diversa, para adoçar iogurtes, café, ou ainda para utilizar no pão, cereais, fruta, mal-assadas e sonhos, rabanadas, inhame, batata-doce, panquecas, assados no forno e outros”, refere a mesma nota, slientando que em termos nutricionais, o mel é considerado um alimento energético, sendo no desporto um óptimo substituto das maltodextrinas, e rico em sais minerais e vitaminas, onde se destaca o cobre, magnésio e ferro.