“Medidas de apoio são uma grande ajuda... para já”

O apoio às empresas numa situação de pandemia, como esta da covid-19, são sempre uma grande ajuda, mas desde logo uma questão terá que ser feita: Será suficiente?

É deste modo que a mesa do sector dos serviços da Associação Comercial e Industrial do Funchal olha para as medidas de apoio que foram anunciadas na noite do passado domingo pelo Governo Regional.

“Infelizmente quer o sector privado, quer o sector público são incapazes de antecipar o impacto desta pandemia, e até mesmo quando é que esta irá terminar. Pelo que dizer se as medidas são suficientes, é uma ‘pergunta para um milhão de euros’”, começou por adiantar Roberto Figueira, responsável pela mesa da secção dos serviços de contabilidade e consultoria de gestão.

“Toda esta situação afecta a economia e esta irá também, se é que poderemos chamar assim, viver de uma ‘pandemia, uma pandemia económica. Sabermos que teremos um semestre muito complicado mas estas medidas são sem dúvida uma grande ajuda. Agora se serão suficientes? É uma ‘pergunta para um milhão de euros’”, conclui Roberto Figueira, que representa igualmente a empresa PKF Madeira.