Médicos na Madeira ainda não receberam verbas prometidas

Profissionais de saúde não estão a ser pagos pelas cirurgias realizadas no âmbito do programa de recuperação de listas de espera. E o Governo Regional continua também sem pagar os 700 euros do prometido acréscimo salarial. É este o assunto que faz manchete esta sexta-feira, feriado, na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira. Ainda na área da Saúde saiba que os casos suspeitos de covid-19 obrigam hospital a testar mais doentes desde quarta-feira. E que continua a faltar material de protecção nos lares.

A grande foto de capa ilustra a mega operação policial realizada ontem na Região: “Cerco policial até travou ida a funeral” é o título que acompanha a imagem. Saiba que esta acção das autoridades, realizada em toda a Região pela PSP e GNR, impediu centenas de automobilistas de circularem para fora do concelho de residência. Os constrangimentos começaram pela manhã, conforme poderá ler na reportagem especial de duas páginas no interior da edição.

Na parte inferior da capa poderá ler que o regresso às aulas na Madeira será decidido na segunda-feira. Além disso, ficará a saber que o ensino privado já recebeu mês e meio de apoio e que o Governo Central optou por manter ensino à distância.

No topo da capa surgem dois destaques: “Julgamentos com viseiras já na próxima semana” - Tribunal do Funchal será o primeiro a nível nacional a adoptar novas medidas de protecção; e “Silêncio de ‘Lisboa’ exaspera Governo Regional” - Já foram feitos cinco contactos formais desde o Funchal, mas o Governo da República não responde. Até o PS-M deu parecer favorável a iniciativa do CDS que suspendia a Lei das Finanças Regionais.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa desta sexta-feira, também em formato e-paper.

Aproveite também para ler ou reler os números do DIÁRIO do Coronavírus aqui, que regressa na próxima segunda-feira.

Pode ainda acompanhar-nos em www.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha um bom feriado, continuações de boa Páscoa e já sabe: fique em casa, fique em segurança e boas leituras com o seu DIÁRIO.