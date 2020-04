Inês Gonçalves e Filomena Mina, médicas do Centro de Saúde do Santo da Serra, deixam conselhos à população numa altura crítica em que o mundo está focado na luta contra a pandemia Covid-19.

Num texto publicado no Facebook da Junta de Freguesia do Santo, as médicas alertam para a necessidade de as pessoas terem uma alimentação saudável e praticarem actividades físicas, dois conselhos que “salvam vidas”.

“Todos os dias, enquanto médicos de família, tentamos convencer os nossos utentes que a diferença está no mais simples e que a base é a alimentação”, refere o texto assinado pelas médicas, frisando que cerca de 35 mil pessoas morrem anualmente em Portugal por doença cardiovascular que continua a ser a principal causa de morte no país, sendo a alimentação inadequada responsável por metade das mortes causadas pelas doenças cardiovasculares.

Na Madeira o cenário é semelhante, sendo as doenças do aparelho circulatório a principal causa de morte em 2018, com 28,9% do total dos óbitos.

“promovemos ideias simples, mas que acabam por ser as mais complexas”, destacam as médicas, recordando que a diabetes não dói, “pelo menos não inicialmente”, que o sal é “intrínseco ao ser-se português, assim como a comida bem temperada e com sustento”.

Dizem ainda que se recorre aos fármacos para controlar estas patologias, quando muitas vezes, bastaria a alteração dos estilos de vida.

Tal como a Direcção-Geral da saúde, também recomendam 30 minutos diários de actividade física, redução no consumo de sal, gorduras e álcool e aumento do consumo de legumes, fruta e vegetais, sendo certo que “o cumprimento destes conselhos está para a patologia cardiovascular como o isolamento social está para a Covid-19”.