Mário Pereira justifica saída

Em comunicado divido em cinco pontos, Mário Pereira justifica a exoneração do cargo de director clínico do Sesaram, na noite desta quinta-feira. Mário Pereira abandona o cargo após ter tomado posse ainda este mês, a 7 de Fevereiro. Recorde-se que a nomeação do ex-deputado do CDS provocou controvérsia e não foi bem acolhida pelos directores de serviço do Sesaram, que acabaram por renunciar aos cargos.

1. Assumi com empenho e sentido de serviço público as minhas funções como Director Clínico, para as quais fui mandatado pelo Governo Regional da Madeira.

2. Desde a primeira hora assumi uma postura de diálogo e de espírito de colaboração com todos os profissionais e com os responsáveis dos serviços no sentido de assegurar uma melhor prestação de cuidados de saúde à nossa população.

3. Da parte da maioria dos meus colegas e profissionais recebi disponibilidade para uma franca e frutuosa colaboração na prossecução destes nobres objectivos.

4. Todavia, apesar de todas as minhas diligências e da disponibilidade total de inúmeros colegas, sinto que não consegui o consenso imprescindível para a concretização, em pleno, dos objectivos propostos.

5. Como, para mim, o mais importante é a boa prestação dos cuidados de saúde à população, entendo, até porque não estou cativo de lugares, entendo apresentar o meu pedido de exoneração de Director Clínico, agradecendo a todos os que colaboraram comigo no exercício das minhas funções.