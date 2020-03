Marcelo endereça “palavra de esperança aos porto-santenses”

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo transmitiu, esta segunda-feira (30 de Março), uma mensagem deixada por Marcelo Rebelo aos porto-santenses.

“Fui contactado pelo Sr. Presidente da República, que endereçou a todos os porto-santenses uma palavra de esperança e de alento”, disse Idalino Vasconcelos num comunicado em vídeo divulgado nos canais oficiais da autarquia.

O autarca aproveitou para apelar à “colaboração de todos os porto-santenses” na concretização do desejo do Chefe de Estado português, que afirma partilhar.

“As nossas prioridades são prevenir a doença, combater a pandemia, salvar vidas e assegurar o abastecimento de bens e serviços essenciais para o Porto Santo”, sublinhou Idalino Vasconcelos, assegurando que está a “trabalhar com as autoridade de Saúde locais e regionais, bem como com as forças de segurança” neste sentido.

Apelou ainda à população que “acompanhe a informação nos sites oficiais [da Autoridade de Saúde Regional e IASAÚDE] que são fidedignos e não noutras fontes menos credíveis”, reiterando ainda o pedido para “ficar em casa” e “cumprir escrupulosamente as recomendações do Governo Regional da Madeira, das autoridades de Saúde e forças de segurança”.

Numa nota mais política lembrou que “este não é tempo de fazer política nem de atirar culpas a ninguém”, mas sim “tempo de estarmos unidos para vencer este inimigo invisível”