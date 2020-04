ManpowerGroup Portugal nega que tenha trabalhadores com horário reduzido na Madeira

A ManpowerGroup Portugal, empresa de trabalho temporário, nega as acusações feitas ontem pelo PCP-Madeira sobre o facto de as empresas que prestam serviços no call-center da Altice na Madeira (Randstad, Talenter, Manpower, Kelly Services) estarem a confrontar um conjunto alargado de trabalhadores com a redução do seu horário de trabalho e da sua remuneração.

“A ManpowerGroup Portugal tem efectivamente, à data de hoje, 12 trabalhadores no Call Center da Madeira, mas nenhum foi alvo de redução de horário de trabalho”, esclareceu a agência de comunicação da ManpowerGroup através de comunicado enviado à redacção.