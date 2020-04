O Mais Porto Santo enviou uma proposta à Câmara Municipal do Porto Santo contemplando medidas de apoio às empresas, para combater os efeitos económicos da pandemia do covid-19.

Esta proposta, para ser incluída na reunião do próximo dia 13 de Abril, defende que a Câmara “deve deliberar, na próxima reunião, dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento do “Programa Municipal de Apoio às Empresas - Combate aos efeitos económicos da pandemia do Covid-19”.