Mais farmácias disponibilizam-se a receber encomendas via WhatsApp para entregas ao domicílio

Depois das Farmácias Caniço, Portuguesa e Nacional, é a vez da Farmácia Confiança e da Farmácia de São Martinho, ambas no Funchal, oferecerem serviços alternativos de encomenda e pagamento, de forma a evitar aglomerados de pessoas e assim reduzir o risco de contaminação e contágio por Covid-19.

Ambas as farmácias estão, assim, disponíveis para receber encomendas via WhatsApp para entregas ao domicílio.

Para fazer a sua encomenda na Farmácia Confiança (localizada no número 19 do Largo do Phelps), o número é 966 735 108; na Farmácia de São Martinho (localizada no 15-D do Caminho de São Matinho 15-D) o número é o 966 735 183.

“Fique em casa pela sua saúde e pela saúde dos que o rodeiam”, é o apelo deixado pelas farmácias.