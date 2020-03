Mais de dezena de familiares assistem ao desembarque no aeroporto da Madeira

Desde que começou a obrigatória quarentena aos passageiros desembarcados no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, hoje é o dia que mais familiares de passageiros marcam presença no exterior do Terminal das Chegadas. Aguardam a saída dos familiares que são directamente encaminhados para o autocarro que os transportará para a Quinta do Lorde Resort.

Pelos menos uma dúzia de ‘curiosos’ assistem à saída gradual dos passageiros que esta tarde chegaram à Madeira no único voo programado para hoje.

Os polícias colocaram máscara debaixo da viseira.