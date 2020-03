“Mais de 500 mil páginas digitalizadas de jornais e diários, um património que é de todos”

O acordo de colaboração com a editora ‘O Liberal’, foi esta tarde assinado pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus e por Edgar Aguiar, em representação da editora, no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira. Este protocolo visa estabelecer os termos da cedência e utilização das imagens da colecção Tribuna da Madeira.

O ABM, Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira passa a divulgar na sua plataforma de pesquisa, a colecção digital do semanário, entre os anos 1999 e 2002, acrescendo todos os anos, novo bloco anual de imagens, pelo que em 2021, estarão disponíveis as de 2003 e assim sucessivamente.

Para Eduardo Jesus, “era uma lacuna o ABM não possuir as publicações do Tribuna da Madeira desde o seu início, – 1999- e que passam a partir de agora, a estar disponíveis para consulta dos interessados”.

O governante destacou o acervo do ABM, que actualmente possui mais de 500 mil páginas digitalizadas e 65 mil exemplares de diários e jornais, “um património que é de todos e neste momento, mais enriquecido por este acordo”.

Refira-se como curiosidade, que estão disponíveis na plataforma online do ABM, jornais desde 1840, como é o caso de O imparcial e Chronica Oficial.