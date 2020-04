Mais de 3.700 à espera de casa

Fique em casa! Pior é precisar de uma e não ter. No Funchal, 3.706 famílias aguardam por uma habitação. Este é o assunto em manchete na edição desta terça-feira. O maior número de pedidos de apoio que a Câmara Municipal do Funchal recebe vem das freguesias de Santa António, São Martinho e Santa Maria Maior.

Já em casa está a cidadã holandesa que relatou ao DIÁRIO a experiência de estar confinada durante “nove dias num quarto sem janelas, sem casa-de-banho nem produtos de higiene”.

Reini Betten, o primeiro caso de covid-19 na Região, fala-nos de uma “recordação amarga” nesta que foi a sua primeira viagem à Madeira. A estreante confessa que chegou a sentir-se como “uma criminosa”, mas não esconde que quer regressar à ‘Pérola do Atlântico’.

À distância estará o ensino, embora ao alcance de um clique. A partir da próxima segunda-feira, 20 professores asseguram o secundário na RTP-M. São 13 disciplinas de 11.º e 12.º ano (num total de 20 disciplinas de todo o secundário) com aulas garantidas na grelha matinal da estação televisiva, até 29 de Maio.

Já as “máscaras transmitem falsa sensação de protecção”. O diagnóstico é de Francisco George, ex-director-geral da Saúde, que numa entrevista de duas páginas ao DIÁRIO, adverte que utilização universal do equipamento não pode levar ao abrandamento de medidas de comportamento mais exigentes, como a higiene.

Sem grande fair-play anda o desporto. No futebol, Carlos Pereira critica “egoísmo” do Nacional. O presidente do Marítimo acusa os alvinegros de estarem em contra-ciclo e considera o regresso aos treinos uma afronta ao Governo Regional.