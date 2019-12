Mais de 150 crianças participam no projecto ‘Vamos enfeitar a Árvore de Natal’

Teve início esta manhã, no Jardim Municipal, o projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, denominado ‘Vamos enfeitar a Árvore de Natal’ que conta com a participação de crianças, na sua maioria, de jardins de escola e infantários, cuja tarefa passa por decorar as onze árvores de 5 metros de altura, colocadas estrategicamente ao redor do auditório do Jardim Municipal.

As crianças, acompanhadas de elementos dos respectivos estabelecimentos de ensino, trazem artigos natalícios construídos com material reciclável para decorar as árvores.

Este projecto visa mostrar não só o trabalho desenvolvido nas escolas, mas também a reutilização de materiais diversos, que dão mais brilho à quadra natalícia no Jardim.

A iniciativa, que começou hoje, 10 de Dezembro, terá novo grupo de crianças, amanhã, 4ª feira, a partir das 10h30 .

De acordo com os dados da SRE, participam nesta actividade, 150 crianças, acompanhadas por 36 adultos.

A partir desta quarta-feira, 11 de Dezembro, o Jardim Municipal oferece jogos tradicionais para os mais pequenos, com o apoio do Grupo Folclórico Infantil da Camacha.

Já a Casinha do Pai Natal, neste mesmo espaço, acolhe a partir de sábado, 14 de Dezembro, a equipa de pinturas faciais e balões.