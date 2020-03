Operadoras decidiram em conjunto aumentar gratuitamente os dados aos clientes, uma forma de ajudar numa altura em que o objectivo é que as pessoas passem mais tempo em casa. Além desta medida, as operadoras de telecomunicações vão isentar os assinantes do pagamento das mensalidades relativas aos canais desportivos Sport TV, BTV (Benfica TV) e Eleven Sports.

São os canais desportivos porque as competições foram canceladas e adiadas