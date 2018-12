Mais casos de VIH

Ao contrário do que se poderia pensar os casos de doentes infectados com VIH têm vindo a aumentar na Madeira. Até Junho estavam notificados nos serviços de saúde 643 casos, mas até ao fim do ano as autoridades garantem que vai haver nova subida. Uma reportagem completa sobre a radiografia da doença, no dia em que se comemora o Dia Mundial da Luta Contra a Sida, faz a manchete da edição do DIÁRIO deste sábado, onde também se destaca o investimento que a ‘Atlanticulture’ vai fazer em Machico: um novo hotel cultural vai surgir, com 130 quartos. Na frente política destacamos a entrevista feita ao coordenador do PCP-M, partido que realiza o seu congresso este fim-de-semana. Edgar Silva fala das próximas eleições, crítica Albuquerque e Cafôfo mas não fecha a porta a um entendimento pós-eleitoral.

‘Adrenalina e diversão ‘ é o que pode encontrar no parque instalado no Cais 8, aberto ontem, no arranque das festas de Natal no Funchal. Estas são apenas alguns dos destaques que fazem parte da nossa edição de 56 páginas de hoje. Fique bem.