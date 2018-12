Maioria das perícias sexuais na Madeira é feita a menores

O Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira realizou, desde 2015, meia centena de perícias por suspeitas de crime sexual. Os dados do Ministério da Justiça revelam que, nestes quatro anos, um terço dos exames foi feito a crianças com menos de 10 anos. É este o assunto que faz manchete na edição em papel deste domingo do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto da capa vai para uma imagem de um novo projecto hoteleiro que vai nascer na Madeira e que alia socalcos, turismo rural e gastronomia. Trata-se de um investimento encabeçado pelo ‘chef’ Octávio Freitas que lança unidade hoteleira na Calheta. O projecto arranca em Fevereiro do próximo ano e deve abrir em 2020.

No topo da capa poderá ler que a empresa IHM vai investir dois milhões para construir 30 fogos no Funchal.

Por baixo surge outro destaque: Políticos revelam que prendas vão dar neste Natal.

Finalmente, uma notícia na área do Desporto, nomeadamente anunciada por Rui Alves no decorrer do jantar do 108.º dos alvinegros: Nacional quer construir lar e pista de atletismo.

