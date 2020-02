Madeirenses que serviram no Ultramar voltam a reunir-se a 1 de Março na Madalena do Mar

Os Encontros Mensais dos Militares Madeirenses que serviram no Ultramar estão de volta. O próximo convívio realiza-se a 1 de Março na Paróquia da Madalena do Mar, concelho da Ponta de Sol e marca o 22.º encontro desta comunidade.

Depois de celebrada a missa na Igreja matriz da Madalena, às 11 horas, a iniciativa prossegue com uma homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos que faleceram já depois deste regresso, às 12h15, no cemitério da Madalena do Mar, terminado com o almoço convício, às 13 horas, no restaurante ‘Bar Restaurante ‘DOS AMIGOS’ no Livramento, Ponta do Sol.

“Os antigos militares naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar(1961-1975)”, refere o Coronel Capelão António Simões que incluiu também os militares que serviram na Índia, entre 1954 e1961 e os militares falecidos no Ultramar, naturais do Concelho de Câmara de Lobos.

As inscrições deverão ser feitas até ao dia 28 de Fevereiro para o contacto 968041678.

No dia do evento, quem precisar de transporte para a Madalena, terá ao dispor um autocarro na Avenida do Mar, junto à GNR, com partida marcada para as 9 horas.

Para os militares e suas famílias de Machico e Santa Cruz , haverá igualmente transporte assegurado, saindo de Machico às 8h30.