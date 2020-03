Madeirenses que estavam retidos num navio no Egipto fizeram rastreio e já seguiram viagem

O grupo de 42 turistas portugueses que estavam retidos num cruzeiro no rio Nilo, no Egipto e dos quais faziam parte dos madeirenses - um homem e uma mulher - já seguiram viagem e já se encontram no hotel, em Luxor. Os dois madeirenses estão nessa unidade hoteleira.

“Já deram autorização para sairmos do navio. Fizemos o rastreio, entretanto deram ordem para sair do navio e, enquanto estávamos a colocar as malas no autocarro, disseram-nos que estava tudo ‘okay’ connosco e que podíamos prosseguir a viagem de acordo com o programa”, disse à agência Lusa Sandra Monteiro, uma das portuguesas que esteve o navio “MS Princess Sarah”, para fazer a descida do rio Nilo.

Além dosportugueses, o navio tinha também passageiros porto-riquenhos, argentinos, espanhóis e chineses.

Dezenas de cruzeiros estavam parados ao largo de Luxor, aguardando o rastreio para a detecção das doenças.