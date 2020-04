Madeirenses já começaram a receber máscaras esta manhã

Pelo menos duas freguesias do Funchal (Imaculado Coração de Maria e Monte) já receberam o prometido e foram as primeiras localidades abrangidas pela medida do Governo Regional da Madeira, que decidiu entregar, por cada habitação, duas máscaras de protecção individual reutilizáveis.

Na caixa de correio, os carteiros dos CTT estão a deixar ainda - para além das duas máscaras - dois folhetos informativos, um sobre os comportamentos a adoptar na quarentena e outro sobre como usar a máscara.

“A saúde e segurança em primeiro lugar. Para o Governo Regional a saúde pública é uma prioridade. Por isso enviamos estas máscaras de protecção individual. Use-a por si, por todos” pode ler-se na mensagem patente no envelope enviado pelo executivo.

Segundo um dos carteiros que estava a distribuir, esta manhã, as máscaras, foi dito que as restantes apenas serão distribuídas a partir de segunda-feira.