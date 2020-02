Madeirenses gastaram 68 milhões em remédios é o tema que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Os fármacos para tratar diabetes estão no topo da lista, seguidos dos prescritos para a depressão e ansiedade. Os números de 2019 mostram que tem existido uma tendência crescente nos gastos com os medicamentos. Um assunto para ler na página 3.

Além disso, e também em grande destaque, revela que 50% dos passageiros que vem de avião para a Madeira são de zonas afectadas pelo novo coronavírus. A principal porta de entrada na Região é o aeroporto e a maioria não usa máscara. Sobre este assunto, saiba que os doentes com coronavírus serão internados na unidade de Medicina Nuclear e que o SESARAM cria uma comissão específica. Isto para ler nas páginas 4 e 5.

Ainda hoje pode ler, na página 8, que o PS denuncia concurso ‘familiar’ em Câmara de Lobos, com um vereador socialista a ponderar processar o presidente, acusando-o de privilegiar candidatos das suas relações.

Saiba também que a comédia ‘Ding Dong’ esgotou ontem a sala do Congressos do Casino da Madeira. A peça de teatro regressa hoje, às 21 horas.

Também nesta edição, o DIÁRIO revela a lista de nomeáveis definida por médicos e pelo Governo Regional, revelando que já está traçado o perfil do próximo director clínico do SESARAM, cuja escolha pode recair num dos antigos titulares do cargo. Saiba tudo na página 7.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO deste sábado. Tenha um bom fim-de-semana.