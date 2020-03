Madeirenses confessam medo e dificuldades devido à covid-19

Do Canadá à Austrália, passando por Espanha, França e EUA, emigrantes relatam grande inquietação devido à pandemia: “As coisas estão más e vão piorar”, diz madeirense no Reino Unido. Por cá, na Madeira, as segundas habitações fora do Funchal têm sido uma opção e uma segurança para alguns agregados. Por outro lado, o confinamento na Quinta do Lorde é “embuste”, disse estudante, ontem, no dia em que chegaram 71 passageiros, entre os quais, alguns turistas. São estes os assuntos, distribuídos por várias páginas, que integram a manchete deste domingo da edição impressa do DIÁRIO.

A grande foto ilustra um polícia com as mãos levantadas para a o céu, pedindo a uma senhora para ir para casa: “Fiquem em casa pelo amor de Deus” - o apelo do Secretário da Saúde foi feito no dia em que a Madeira teve aumento de 10 casos de covid-19 em 24 horas, havendo já 34 infectados. Contamos-lhe também que o Governo deverá hoje anunciar medidas mais severas, como maiores restrições à circulação. E revelamos que a anterior direcção clínica do SESARAM pediu compra urgente de ventiladores.

Outro dos destaques de capa, também com foto, mais pequena, vai para o madeirense e melhor jogador do mundo: “Ronaldo passeia perto de casa num Funchal deserto”.

Também com chamada de capa poderá ler que “Covid-19 obriga a novas rotinas na cúpula do Governo”, uma reportagem para acompanhar o novo dia-a-dia do presidente Miguel Albuquerque e do vice-presidente Pedro Calado.

Finalmente, “Jaime Ramos alerta para regras a cumprir nas obras” é outro dos destaques de capa.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa deste domingo, também em formato e-paper.

Aproveite também para reler os números do DIÁRIO do Coronavírus aqui.

Pode ainda acompanhar-nos em www.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha um excelente domingo, fique em casa, fique em segurança e boas leituras com o seu DIÁRIO.