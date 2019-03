Madeirenses andam menos de autocarro

De acordo com os dados apurados pela Direcção Regional de estatística da Madeira (DREM), os transportes colectivos de passageiros por meio de autocarro contabilizaram em 2018 uma variação negativa de 0,7% nos passageiros transportados, fixando-se esta variável nos 24,6 milhões.

Nas carreiras urbanas foram transportados 16,5 milhões de passageiros, -1,8% em comparação com 2017, enquanto nas carreiras interurbanas, contabilizaram-se 8,1 milhões de passageiros transportados, +1,6% que no ano precedente.

Paralelamente, e segundo a informação preliminar recolhida pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal junto do Instituto de Registos e Notariado, foram adquiridos 4 523 automóveis novos por residentes na RAM em 2018, representando um acréscimo de 11,0% relativamente a 2017. No que se refere aos ligeiros de passageiros (4 027), observou-se um acréscimo de 11,2%, enquanto nos ligeiros de mercadorias (413), o crescimento foi de 9,0%.

Por sua vez, as Conservatórias da Região registaram em 2018 a transferência de registo de 14 397 veículos automóveis usados, 85,3% dos quais ligeiros de passageiros e 13,7% ligeiros de mercadorias. Foram também registados 140 veículos pesados, cerca de 1,0% do total. Em comparação com 2017, o número de registos aumentou em 750, o que traduz um acréscimo homólogo de 5,5%.