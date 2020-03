Madeira tem mais um novo caso positivo de coronavírus

A Madeira registou hoje mais um novo casos positivos de coronavírus. Ao todo são assim 7 os infectados por Covid-19 na Região. Até hoje, foram também identificados 54 casos suspeitos, dos quais 47 foram já dados como negativos. Ou seja, neste momento não existem outros casos suspeitos em estudo.

A informação acaba de ser veiculada pelo IASAÚDE, no decorrer da habitual conferência de imprensa diária para apresentar o boletim informativos sobre o coronavírus na Madeira, onde estão presentes o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos e a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia. Esta responsável referiu ainda que os sete infectados têm ligação epidemiológica à Holanda (4), Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Lisboa e Vale do Tejo.

Recorde-se que, desde ontem, estes boletins passam a ser emitidos, diariamente, às 18 horas, exclusivamente via LifeSize [sistema de videoconferência].

A conferência de imprensa do IASAÚDE continua a ser transmitida em directo na página do Facebook do Governo Regional.

