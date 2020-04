Madeira tem mais um caso positivo de covid-19

A informação foi divulgada há pouco, em conferência de imprensa, pelo presidente do Governo, Miguel Albuquerque: hoje está confirmado mais um caso positivo de covid-19 na Região. Significa que estão assim, confirmados, até hoje, 48 casos positivos por infecção pelo novo coronavírus na Madeira e Porto Santo, disse o presidente em resposta a uma pergunta colocada pela TVI. 47 estão activos. Mais pormenores serão dados pelas 19 horas, na conferência de imprensa do IASAÚDE que também poderá acompanhar aqui, na plataforma do DIÁRIO.