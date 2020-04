‘Madeira – Stop Covid’ já arrecadou perto de 150 mil euros

A Campanha ‘Madeira – Stop Covid’, lançada pelo Governo Regional na passada quinta-feira, no sentido de angariar apoios que permitam reforçar a resposta que tem sido dada a toda a população neste período de contingência, já arrecadou perto de 150 mil euros, com o contributo de algumas empresas e pessoas singulares, anunciou hoje a vice-presidência através de um comunicado de imprensa.

“Por forma a assegurar a maior transparência desta iniciativa, que surgiu na sequência das inúmeras solicitações de pessoas e entidades, que se mostraram disponíveis para contribuir solidariamente, o Governo Regional, através da Direcção Regional do Património e Informática, criou uma plataforma digital, com o endereço https://donativos.madeira.gov.pt, onde podem ser consultados os donativos realizados, até ao momento, no âmbito da ‘Madeira – Stop Covid’”, acrescenta a mesma nota.

Além do valor já alcançado com a campanha, através desta plataforma digital, os contribuintes poderão aceder ainda a várias outras informações relacionadas com a ‘Madeira – Stop Covid’, desde a legislação aplicável a este tipo de iniciativas, até ao pedido de uma declaração para efeitos fiscais para os doadores.

Recorde-se que as famílias e empresas que desejem dar o seu contributo solidário para esta campanha podem fazê-lo através da conta criada para o efeito, com o IBAN: PT50078101120112001456986.

“Toda a ajuda angariada com esta campanha será canalizada para apoio social e para a área da saúde”, assegura o Governo Regional.