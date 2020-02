Madeira Shopping recebe exposição dos Bombeiros Voluntários

O Piso 0 do centro comercial Madeira Shopping acolhe, até ao próximo dia 16 de Fevereiro, uma exposição muito especial. Desta vez, são os Bombeiros Voluntários Madeirenses que vêm dar a conhecer a todos o importante trabalho que têm desenvolvido ao longo dos anos por esta corporação de bombeiros.

Neste espaço, patente no centro, os visitantes poderão encontrar, para além de outras surpresas e memórias cheias de história e bravura, diversos utensílios que fazem parte do dia-a-dia destes guerreiros, nomeadamente nas situações de socorro, e ainda várias imagens de diferentes momentos durante as últimas décadas em que a corporação atingiu uma nova meta na grande luta pela sua missão de protecção da população.

Com esta acção, os Bombeiros Voluntários Madeirenses procuram transmitir aos cidadãos da Ilha do Funchal um pouco sobre a sua identidade e os valores que os guiam, bem como toda a informação necessária para o recrutamento de futuros voluntários.