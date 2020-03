Madeira será a região com a população mais envelhecida em 2080

A população residente em Portugal poderá baixar dos atuais 10,3 milhões de habitantes para 8,2 milhões em 2080, de acordo com projecções do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgadas. A Madeira será a mais envelhecida, naquela data, com este índice a atingir os 429 idosos por cada 100 jovens. A menos envelhecida será o Algarve (índice de 204).

Os mesmos dados indicam, porém, que a população poderá aumentar na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve.

Estima-se que o número de jovens diminua de 1,4 milhões para um milhão, entre 2018 e 2080, o que terá reflexos na natalidade.

“Mesmo admitindo aumentos no índice sintético de fecundidade, resulta, ainda assim, uma diminuição de nascimentos, motivada pela redução de mulheres em idade fértil, como reflexo de baixos níveis de fecundidade registados em anos anteriores”, explica o INE num dos Destaques que hoje divulga.

Já o número de idosos (a partir dos 65 anos), passará de 2,2 milhões para três milhões, segundo os indicadores avaliados pelo INE.

“O índice de envelhecimento em Portugal quase duplicará, passando de 159 para 300 idosos por cada 100 jovens, em 2080”, antevê o Instituto.

A Região Autónoma da Madeira será a mais envelhecida, naquela data, com este índice a atingir os 429 idosos por cada 100 jovens. A menos envelhecida será o Algarve (índice de 204).

A população em idade activa (14 a 64 anos) passará de 6,6 milhões de habitantes para 4,2 milhões, no período em análise.

O INE nota que estas projecções não tiveram ainda em conta o impacto da actual pandemia de Covid-19.

Foram apuradas com base nos dados disponíveis para analisar hipóteses de evolução das componentes demográfica, de fecundidade, mortalidade e migrações.

“Essas hipóteses não tiveram subjacente o impacto que a situação atual determinada pela pandemia covid-19 possa vir a ter nas tendências demográficas futuras”, adverte o INE.

De qualquer modo, a informação hoje disponibilizada é considerada “útil para estabelecer uma referência” para avaliar desenvolvimentos futuros.