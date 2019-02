Madeira sem requisição civil de enfermeiros porque “não há greve” e “há diálogo”

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse hoje que na região autónoma não há requisição civil dos enfermeiros porque, primeiro, “não há greve” e, em segundo lugar, “há diálogo e concertação social”.

“Aqui não há greve, nós, aqui, temos um clima de diálogo e concertação social e vamos chegar a um acordo com os enfermeiros como chegámos com os professores”, disse Miguel Albuquerque na cerimónia de entrega de acreditações a mais dois serviços do Hospital Dr. Nélio Mendonça, nomeadamente em Pediatria e Cirurgia Pediátrica.

“Houve sempre a disponibilidade do meu Governo para o diálogo e para encontrarmos plataformas de entendimento num quadro de realismo que nos assegura, de facto, perspectivas positivas para a evolução profissional dos profissionais de saúde”, insistiu.

Miguel Albuquerque realçou ainda que o seu Governo tem estabelecido “sempre” uma plataforma de diálogo e de entendimento com os profissionais de saúde, sejam assistentes operacionais, médicos ou enfermeiros.

“Temos conseguido ter estabilidade no sector e granjear a confiança de todos os profissionais”, acrescentou, observando ser graças a esse clima que o SESARAM (Sistema Regional de Saúde) tem vindo a ter serviços acreditados pela Direcção-Geral da Saúde.

O governante destacou ainda o equilíbrio financeiro no sector e o lançamento da obra do novo Hospital Central da Madeira.

Miguel Albuquerque presidiu hoje, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à cerimónia de entrega dos Certificados de Acreditação de Qualidade a dois Serviços hospitalares do SESARAM.

Os dois serviços, acreditados em janeiro de 2019, foram a Pediatria e a Cirurgia Pediátrica, numa distinção que inclui as áreas da Consulta Externa, do Hospital de Dia, do Internamento e da Urgência Pediátrica.

A certificação pela Direcção-Geral da Saúde tem base no Modelo de Certificação ACSA Internacional e faz subir para 15 o número de unidades do SESARAM já acreditadas pela mesma entidade.

Em Janeiro de 2017, foram acreditados os Centros de Saúde da Ribeira Brava, de Machico, do Caniço e de Santo António, a Unidade de Cuidados Paliativos e os serviços de Patologia Clínica, de Medicina Intensiva, de Ginecologia-Obstetrícia, de Anestesiologia e de Cirurgia Cárdio-torácica.

Em Junho de 2018, foi a vez do Bloco Operatório, do Serviço de Cardiologia e do Serviço de Sangue e de Medicina Transfusional.

A acreditação alcançada pelas 15 unidades de saúde do SESARAM - diz uma nota do Governo Regional - é o resultado de um investimento na melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados ao cidadão.

A acreditação obtida pelas unidades já certificadas é válida pelo período de cinco anos, embora no decurso deste período, aos dois anos e meio, seja feita uma auditoria externa para garantia de que o nível de qualidade atingido se mantém.