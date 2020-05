Madeira sem novos casos no boletim da DGS

Não há alterações nos números de casos e óbitos - 90 e zero, respectivamente - no Arquipélago da Madeira em relação ao dia de ontem, revela o boletim diário com a situação epidemiológica disponibilizado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). Os valores estão em linha com os apresentados ontem pela Secretaria Regional da Saúde.

A Madeira continua a ser a que menos casos tem diagnosticados de covid-19 e a única atá agora que não tem registo de vítimas mortais devido ao novo coronavírus.

Desde 7 de Maio que a Região tem 90 casos positivos.