A Madeira não tem novos casos, de acordo com o boletim epidemiológico apresentado há pouco pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), são 52 nas contas nacionais, pelo terceiro dia consecutivo. Os dados diferem dos da Região, onde estão reportados 49 casos. Os dados da DGS reportam-se às 24 horas do dia anterior, de ontem, e incluem nas contas do arquipélago os madeirenses que foram diagnosticados no continente mas que têm domicílio fiscal na Região.