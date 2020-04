Madeira sem novos casos no boletim da DGS

A Madeira não tem novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico apresentado há pouco pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). Mantém-se assim os 59 casos nas contas nacionais referentes aos dados da Região Autónoma da Madeira.

Os dados continuam a não coincidir com os que são apresentados pelo IASaúde, onde estão reportados 50 casos, mas tal deve-se ao facto de a DGS incluir nas contas do arquipélago os madeirenses que foram diagnosticados no continente mas que têm domicílio fiscal na Região.