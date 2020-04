Continuam a ser 52 os casos na Madeira de infecção pelo novo coronavírus, segundo o mais recente boletim epidemiológico apresentado há pouco pela Direcção-Geral da Saúde, que reporta às 24 horas de segunda-feira. O número é diferente do apresentado pelo Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, que aponta para 48 o número de doentes com covid-19 na Região. A contabilização nacional tem em conta a residência fiscal do doente e tem gerado diferenças nos dados apresentados.