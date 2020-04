Madeira sem casos positivos de covid-19 há 3 dias

A Madeira já não regista casos positivos de covid-19 há três dias consecutivos.

A informação foi revelada, há instantes, na videoconferência diária que serve para apresentação do boletim epidemiológico, sobre a situação do novo coronavírus na Região, da responsabilidade do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde).

Assim, mantem-se, desde o boletim do dia 8 de Abril, 50 casos positivos, sendo que dois deles estão já recuperados. Na quinta-feira, ontem e hoje não houve registos de novos infectados, na Região.

