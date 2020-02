Madeira representada na Essência do Vinho 2020

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), em articulação com as empresas do sector, vai promover, entre esta quinta-feira e domingo (20 a 23 de Fevereiro) os vinhos tranquilos da Região, durante a Essência do Vinho 2020.

Este certame, que terá lugar no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto, é uma das mais importantes feiras vínicas realizadas em Portugal e destina-se a profissionais do sector e público em geral, contando com a presença de cerca 400 produtores de vinho nacionais e estrangeiros.

A Região Demarcada da Madeira estará representada com um stand dedicado aos Vinhos DOP Madeirense, estando em prova vinhos brancos, tintos e rosés das empresas Octávio Ascensão Ferraz e Seixal Wines – Terras do Avô.

Para além desta representação, logo no dia de abertura do evento, pelas 18 horas, decorrerá um ‘Masterclass’ de Vinho Madeira, intitulado ‘Madeira - the legacy of a unique wine’, que será ministrado por Rubina Vieira, técnica superior do IVBAM que dará a conhecer em prova vinhos de oito empresas produtoras: Henriques & Henriques, Vinhos, H. M. Borges, Justino’s – Madeira Wines, J. Faria & Filhos, Madeira Wine Company, CAF – Madeira Vintners, Pereira D’Oliveira e Vinhos Barbeito.

De salientar que, na edição anterior, em 2019, a Essência do Vinho contou com mais de 20.000 visitantes, sendo que cerca de 30% eram estrangeiros, para além da presença de cerca de 70 importadores e líderes de opinião de cerca de14 mercados externos, o que comprova ser esta feira, um bom veículo para promoção e divulgação dos Vinhos da Madeira, não só para o mercado continental, mas também para outros mercados.

Registe-se ainda que a participação nestas acções é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional