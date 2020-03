Madeira registou esta madrugada a oitava réplica após o sismo de magnitude 5.2

Um pequeno sismo que se presume ser mais uma réplica (a oitava) após o sismo de magnitude 5.2 que fez tremer a terra na noite de sábado, foi registado na madrugada desta terça-feira no arquipélago da Madeira, a Sudoeste das ilhas Desertas.

De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo foi registado às 6h22 da manhã desta terça-feira, a apenas 5 quilómetros da costa Sul da Deserta Grande.

A pesar de o epicentro localizar-se próximo de terra, o sismo foi de baixa magnitude (1.5), não tendo sido sentido pelos vigilantes do Parque Natural da Madeira, na Deserta Grande.

Esta é a oitava réplica após o sismo de magnitude 5.2 ocorrido pelas 20h58 de sábado nos mares da Madeira, a cerca de 35 quilómetros a Sul do Funchal.

“O sismo foi registado nas 5 estações sísmicas operadas pelo IPMA no arquipélago, tendo-se verificado níveis de aceleração do movimento do solo relativamente elevados, em particular no Pico do Areeiro onde foram medidos 35 cm/s2”, refere o IPMA sobre o evento sísmico de sábado. Os níveis do movimento do solo registados são compatíveis com os efeitos macrossísmicos reportados pela população.

Segundo informou ontem o IPMA, até ao meio-dia de ontem, segunda-feira, 9 de Março, ocorreram 7 réplicas no arquipélago da Madeira, sendo a de maior magnitude, 2.2, ocorrida às 21h22 do dia 7 de Março, sábado, 24 minutos depois da terra tremer na Região.