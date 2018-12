Madeira regista mais mortes do que nascimentos e diminuição nos casamentos

Apesar de ter havido um aumento no número de nascimentos nos primeiros nove meses deste ano, verifica-se que são mais as pessoas que morrem. O saldo natural da Região Autónoma da Madeira mantém-se, portanto, no negativo.

Os dados preliminares da demografia de Janeiro a Setembro de 2018 mostram que na Região foram registados 1.443 nascimentos, mais 38 que no período homólogo, equivalendo a um acréscimo de 2,7%.

Contudo, o número de mortes supera este valor, de acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística (DRE), contabilizando-se 2.114 óbitos, um aumento de 209 face ao mesmo período de 2017, correspondendo a um incremento de 11,0%.

“A conjugação da evolução dos óbitos e nascimentos resultou num saldo natural negativo de 671 indivíduos, significando um agravamento deste indicador quando comparado com o mesmo período do ano anterior (-500 indivíduos)”, nota a DRE.

Até ao final do trimestre em análise, tinham sido averbados 4 óbitos com menos de 1 ano e 4 fetos mortos.

Ainda neste período, registaram-se 707 casamentos nas Conservatórias do Registo Civil, menos 47 que no mesmo período do ano anterior, representando uma diminuição de 6,2%.