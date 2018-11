Madeira recebe XV Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas da UE e Cabo Verde

A Madeira recebe, na próxima sexta-feira, dia 23 de Novembro, as XV Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e Cabo Verde, organizadas pela AMRAM – Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, e juntará na Região, autarcas da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, esperando-se cerca de 200 participantes.

A ‘Descentralização e subsidiariedade’, condições necessárias para o avanço da construção europeia; o ‘Novo paradigma de desenvolvimento dos Municípios das RUP’s’ no âmbito do novo Quadro Financeiro Plurianual; o ‘Poder Local | Desafios e Oportunidades para os Municípios das RUP’s’, e a ‘Modernização Administrativa | Os novos desafios que se colocam ao Poder Local’, serão os principais temas de debate destas Jornadas Autárquicas.

A sessão de abertura será presidida pelo Vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Bettencourt Calado e o encerramento contará com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro, que fará uma intervenção sob o tema ‘Modernização Administrativa | Os novos desafios que se colocam ao Poder Local’.

Destaque ainda para as conferências ‘A Descentralização e subsidiariedade, condições necessárias para o avanço da construção europeia’ e o ‘Novo paradigma de desenvolvimento dos Municípios das RUP’s no âmbito do novo Quadro Financeiro Plurianual’, conduzidas por Alberto João Jardim e Quirino Mealha, representante da REPER, respectivamente.

Este evento é co-financiado pelo FEDER, em 85%, através do Programa de Cooperação Territorial INTERREG MAC 2014-2020, no âmbito do projecto com o acrónimo ‘JARUP III – Reforço da Capacidade Institucional’ (MAC/5.11a/179), do qual a AMRAM – Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira é parceira.

O projecto JARUPIII pretende promover a cooperação entre os municípios das regiões ultraperiféricas da União Europeia (RUP’s).

Para além da AMRAM, fazem parte do projecto, como membros efectivos, a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores e a FECAM – Federação Canária de Municípios e como membro associado a ANMCV - Associação Nacional dos Municípios Caboverdianos.

De acordo com informação facultada pela organização, o projecto prevê, no âmbito da Confederação de Municípios Ultraperiféricos (CMU), o estreitar de relações entre as autarquias para que se construa uma plataforma consistente e permanente de defesa dos interesses das populações destas regiões.

As Jornadas Autárquicas são o ponto, por excelência, para o intercâmbio de experiências e problemas que concernem os Municípios das RUP’s, sendo desta forma o ponto forte do projecto, onde serão tratados diversos temas de interesse das autarquias.

Afastadas dos centros de decisão europeus, estas regiões compartem um vasto conjunto de características e problemas inibidores de um desenvolvimento económico sustentado. Este fato contribuiu para as experiências realizadas na década de 80 que conduziram à criação da efémera Confederação Atlântica de Municípios. Já em 2002, permitiram a criação da CMU (Confederação de Municípios Ultraperiféricos), plataforma ideal de cooperação e de criação de sinergias entre as autarquias ultraperiféricas.