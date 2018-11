Madeira recebe Congresso ‘Contributo da Expansão Portuguesa para a Economia Mundial’

A Madeira recebe amanhã, 23 de Novembro, o Congresso Internacional ‘Contributo da Expansão Portuguesa para a Economia Mundial’, que acontece no Centro de Congressos da Madeira e juntará 17 figuras de renome ligadas a diversas áreas, desde História, Banca, Forças Armadas, Marinha, Universidades, Economia, Gestão, Saúde, Tecnologias e Informação Económica.

Os participantes que vêm do continente português e de outras partes do mundo, concretamente da Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos da América, chegam hoje à Madeira e serão agraciados, numa recepção de Honra, pela Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

O evento, integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos, procurará, nos vários domínios da história e do saber mas, particularmente, numa perspectiva económica, suscitar a discussão sobre os desafios que foram ultrapassados pelos portugueses, ao longo da história e, naturalmente, sobre as oportunidades que se projectam, para o futuro, à escala global, na qual a Madeira terá de saber encontrar o seu espaço.

Dividido em 4 grandes painéis, nomeadamente ‘A Madeira e a Globalização’, ‘A Globalização do saber científico’, ‘Território mundo, a economia ao serviço do Homem e a segurança de capitais’ e ‘As fronteiras digitais na Globalização’, com moderação de Duarte Pitta Ferraz, Ricardo Gouveia, Ivo Correia e Ricardo Jardim Gonçalves, este Congresso servirá de palco às alocuções de Alistair Mutch, Rita Rodrigues, Almirante António da Silva Ribeiro, Teodora de Castro, Vítor Bento, Ricardo Gouveia, Comandante Costa Canas, Henrique Leitão, Luís Cabral, Nuno Fernandes, Alberto Vieira, Alberto M. Carvalho, José Gomes Ferreira, Mário Romão, Christoph Klein, Gernot Marx e Javier Zamora.

Acresce referir que este Congresso é de entrada gratuita, não sendo necessária inscrição.