Madeira promove gastronomia em Canárias

A Associação de Promoção da Madeira (APM), em colaboração com o Belmond Reid’s Palace, marcou presença, esta semana, no evento de fusão gastronómica entre as ilhas Canárias e a Madeira, denominado “Sabores de la Macaronésia”, organizado pela Binter Canárias no emblemático Gran Hotel La Laguna, em Tenerife.

Iniciativa que, contando com a participação do Chef Luis Pestana, do Restaurante William, envolveu cerca de uma centena de agentes de viagens e representantes dos meios de comunicação social, especializados na área da gastronomia.

Na ocasião – e paralelamente à afirmação da nossa gastronomia e de alguns dos nossos produtos regionais mais característicos e emblemáticos, junto do público – a Associação de Promoção da Madeira realizou um Workshop e uma apresentação do destino, ao que se seguiu um cocktail.

Refira-se que a Binter, neste inverno, aumentou o seu número de frequências entre os dois arquipélagos, passando a operar 3 voos semanais entre Las Palmas e o Funchal, enquanto que a rota Tenerife – Funchal será mantida ao longo de todo o ano.