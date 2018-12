Madeira participa no III Encontro de investidores da Diáspora, em Penafiel

Cerca de 600 empresários portugueses residentes no estrangeiro, oriundos de 35 países, participam, a partir de hoje, no III Encontro de Investidores da Diáspora, em Penafiel, uma iniciativa do Governo para atrair investimento para Portugal. Um encontro que terá a participação da Madeira, através de do Governo Regional.

A iniciativa anual, com o maior número de participantes de sempre, “visa fornecer aos empresários portugueses no estrangeiro o acesso a informação em áreas-chave sobre as políticas públicas em Portugal, nomeadamente no plano dos mecanismos institucionais de apoio ao investimento”, segundo um comunicado do Governo.

Outro objetivo destes encontros, que decorrem até sábado, é “facilitar o estabelecimento de redes de contacto entre os empresários portugueses no estrangeiro e aqueles que exercem a sua atividade em Portugal, proporcionando-lhes o espaço para possíveis oportunidades de negócios ou de parcerias e oferecendo-lhes uma plataforma privilegiada para a partilha de experiências e de boas práticas”.

O programa oficial do encontro arranca hoje, às 09:30, com a sessão de abertura presidida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

De seguida, o Governo apresenta a iniciativa “Linha Regressar Venezuela”, para apoiar o regresso ao país de cidadãos luso-venezuelanos que pretendam investir em Portugal, estando prevista a assinatura de um protocolo com as instituições bancárias aderentes. Intervêm nesta sessão o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

Em declarações à Lusa, o governante com a tutela da emigração destacou a maior adesão de sempre de participantes nestes encontros, e considerou que tem condições para “dar um contributo importante ao país, em termos de desenvolvimento regional, mas também de apoio à internacionalização das micro, pequenas e médias empresas portuguesas”.

Durante os dois dias de trabalho, haverá sessões de apresentação sobre “Instituições e Instrumentos de Apoio ao Investimento”, “Divulgação de Oportunidades”, “Competências e Formação”, “Trabalhar em Rede” ou “Regiões e Territórios”, estando prevista a participação de, além dos dois ministros, 11 secretários de Estado, responsáveis dos governos regionais dos Açores e Madeira, bem como de representantes de vários organismos nacionais.

As atividades deste encontro vão decorrer no pavilhão de exposições e feiras, na cidade de Penafiel, distrito do Porto.

O III Encontro de Investidores da Diáspora é promovido pelo gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID).

A organização insere-se na Operação “Tâmega e Sousa - Qualify and Brand On”, liderada pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, em parceria com o Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

Aquela operação é cofinanciada pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - FEDER.

O encontro começou esta quinta-feira à noite, com uma receção aos participantes no Museu Municipal de Penafiel, mas os trabalhos têm início esta manhã e prolongam-se até ao final da tarde de sábado.